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Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

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Чорнобиль - фото 1
Чорнобиль / facebook

Подивіться на чарівні знімки водойм у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Природа не перестає дивувати.

У Чорнобильському заповіднику поділилися фотографіями покритого льодом водойми.

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Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook. Зокрема, представники заповідника розповіли, що на Водохреща в заповіднику традиційна морозна погода і під ногами скрипить сніг.

"Лід скував і водойми Чорнобильського заповідника. Лише де-не-де залишилися не покриті льодом ділянки. Але вони стануть в пригоді для тварин, а не для занурення", – розповіли в пресцентрі.

Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС - фото 444329

Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС - фото 444330

Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС - фото 444331

Фото: Станіслав Гуменюк

Раніше на офіційній сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у соцмережі Facebook з'явились вражаючі зимові кадри від Дениса Вишневського. Снігом замело не лише великі міста по всій країні.

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Джерело: facebook
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