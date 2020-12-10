У Чорнобилі виявили унікальну хатинку: фото

У Чорнобильській зоні відчуження фахівці знайшли унікальну поліську хатинку. Про це розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Повідомляється, що стара хатинка дивом вціліла, хоча новіші будинки, які розташовні поруч, поступово руйнуються.

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"Дерев'яний зруб, солом'яна стріха так густо обплетені дикими кучерявими рослинами, що в будинку ледь видно вікна. Але вони – цілі. На подив вся ця старенька поліська хатинка вціліла, хоча її нові будинки-сусідки з виселених Ладижичах не витримали випробування післяаварійними десятиліттями і поступово руйнуються в тузі за господарями", – йдеться в дописі.

Відзначається, що хатинка ще більше поринула в землю, ніби вкоренилася, щоб витримати невблаганний вплив часу.

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