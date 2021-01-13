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У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото

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У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 1

У Чорнобилі побачили коней Пржевальського. Це останній вид диких коней, які були практично винищені у 20 столітті. Величних тварин помітили у Чорнобильському заповіднику і опублікували вражаючі фото граційних скакунів.

Так, у мережі з'явилися захопливі та атмосферні знімки з Чорнобиля. Фотографу вдалося зняти десяток коней Пржевальського серед засніжених просторів дикої природи, яка неабияк відновилася з моменту аварії на ЧАЕС.

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"Сніговий привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", – підписали серію знімків на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

За оцінками науковців, загальна чисельність тварин у зоні відчуження становить 120-150 особин. Ефективність підрахунку істотно підвищилася завдяки квадрокоптеру: за 15 хвилин дрон досліджує територію радіусом близько 1 кілометра навколо точки обліку.

Всього по всьому світу налічується не більше двох тисяч коней Пржевальського, які були народжені від 12 особин.

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442879

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442880

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442881

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442882

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442883

У засніженому Чорнобилі зняли табун коней Пржевальського: казкові фото - фото 442884

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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