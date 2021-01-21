Чорнобильський заповідник у снігу: ефектні фото

У мережі з'явились кадри засніженого заповідника у Чорнобилі, які змушують затримати погляд.

На офіційній сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у соцмережі Facebook з'явились вражаючі зимові кадри від Дениса Вишневського. Снігом замело не лише великі міста по всій країні.

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"На початку цього року до нас завітала справжня зима. З 14-го січня температури почали стало знижуватись і досягли середньодобового значення - 15 С. У той же час випав сніг. Навіть вдень відсутні відлиги. Лід скував поверхню річки Прип'ять та всіх інших водойм Заповідника. За прогнозами синоптиків, наприкінці цього тижня зима відступить. Чи повернеться? Побачимо", – йдеться в описі до знімків.

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