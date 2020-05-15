Подивіться на товари у ТЦ після двох місяців карантину

Тривале закриття непродовольчих магазинів вплинуло не тільки на доходи їх власників, а й на товар.

Так, в одному з ТЦ в Малайзії шкіряні вироби вкрилися грибком. Гаманці, взуття, ремені, сумки і навіть обшивка крісел зіпсувалися через збільшення вологи.

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Клімат Малайзії відрізняється високим рівнем вологості. У торгових центрах постійно працювали кондиціонери, які не давали розповсюджуватися грибку. Однак протягом тривалого закриття цвіль покрила шкіряні поверхні і прирекла власників торгових точок на збитки.

Перед грибком не встояли навіть зали кінотеатрів. До того ж, підприємцям доведеться знезаразити приміщення від цвілі.

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