Ведмеді голодні: зоопарк Канади поверне панд Китаю

У зоопарку вимушені відправити панд назад до Китаю

Великі панди Так Мао і Ер Шун прибули до Канади у 2014 році. Приїзд їм організували у рамках кампанії, відомої як "дипломатія панд". (Протягом багатьох років Пекін віддає гігантських панд в оренду закордонним зоопарків у знак дружби між Китаєм і іншими країнами).

Однак через пандемію коронавірусу зоопарк у Калгарі зіткнувся з дефіцитом бамбука – основного продукту в раціоні цих тварин, яких також називають бамбуковими ведмедями.

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Раніше життєво важливий для панд бамбук надходив до Канади безпосередньо з Китаю. Однак, як йдеться у заяві зоопарку, через пандемію Covid-19 повітряне сполучення між двома країнами припинилося. І, отже, припинилися поставки бамбука для панд.

За словами доктора Клемана Лантьє, директора Калгарійского зоопарку, краще і безпечне місце для панд "у ці важкі і безпрецедентні часи – там, де бамбук рясніє і легко доступний".

Це було неймовірно важке рішення, зазначив директор, але здоров'я улюблених тварин – завжди на першому місці.

Якщо ви не знали, то панда щодня з'їдає 40 кілограмів бамбука.

До 2018 року Ер Шун і Так Мао жили в Зоопарку Торонто. А потім разом з двома дитинчатами переїхали в Калгарі. Після чого потомство пари вирушило на постійне місце проживання у Китай.

Доросла панда з'їдає 40 кг бамбуку на день

Відповідно до двосторонньої угоди, дует великих панд повинен був залишатися у Канаді до 2023 року. Але в Калгарійському зоопарку змушені відправити тварин на батьківщину раніше, не дочекавшись закінчення 10-річного терміну їх оренди.

Співробітники зоопарку намагалися знайти нових постачальників бамбука, але зіткнулися з проблемами логістики. Також є побоювання, що будь-які нові лінії постачання можуть обірватися в будь-який момент, і тоді панди залишаться без їжі. Клеман Лантьє повідомив, що зоопарк почав процедуру переміщення панд кілька тижнів тому і сподівається отримати відповідний дозвіл найближчими днями.

Великі панди є одними з найрідкісніших тварин на планеті. Хоча зусилля останніх років щодо збереження виду привели до непоганих результатів. У 2016 році Міжнародний союз охорони природи підвищив статус панд з "тих, що перебувають під загрозою зникнення" до "вразливих".

За оцінкою експертів, у дикій природі на сьогодні мешкає 1864 панди.

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