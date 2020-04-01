Король драми: собака прикинувся мертвим і розсмішив мережу (відео)

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, адже вони не лише віддані, а й поводяться доволі весело, коли хочуть привернути увагу. Але цей пес – справжній король драми, який усіляко намагається уникнути контакту з господарями.

На платформі Reddit користувач з ніком vash___stampede поділився кумедним відео з собакою, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 73 тисячі переглядів та більше як 700 коментарів. А все тому, що головному герою збираються підстригти кігті, але ця ідея йому не подобається. Тому пухнастий король драми вирішив епічно вдати мертвого.

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Коментатори почали жартувати, що домашній улюбленець думає, мовляв "я цього не бачу, значить цього нема". Така емоційність викликала й кумедні історії про те, як їхні собаки та коти намагаються уникати будь-яких неприємних моментів.

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