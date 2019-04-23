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Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото

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Белла Хадід у рекламі та у житті - фото 1
Белла Хадід у рекламі та у житті

Обкладинки журналів та рекламні постери створюють ілюзію ідеальних жінок без проблемної шкіри та мішків під очима, але у реальному житті навіть красуні з перших сторінок глянців виглядають по-іншому. Це варто побачити!

Будь-яка реклама завжди має різницю з реальністю, однак реклами косметики – це окрема тема, адже на них, окрім макіяжу, моделей ще й редагують у фотошопі, виправляючи всі недоліки, які можливо помітити. І це цілком зрозуміло, адже фото має викликати бажання виглядати так само ідеально і купувати продукцію. Але як виглядають моделі у звичайному житті без фоторедакторів та тонни косметики – дивіться у цій підбірці:

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Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323357

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323358

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323359

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323360

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323361

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323362

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323363

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323364

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323365

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323366

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323367

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323368

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323369

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323370

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323371

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323372

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323373

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323374

Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото - фото 323375

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Джерело: zefirka
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