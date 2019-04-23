Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото

Обкладинки журналів та рекламні постери створюють ілюзію ідеальних жінок без проблемної шкіри та мішків під очима, але у реальному житті навіть красуні з перших сторінок глянців виглядають по-іншому. Це варто побачити!

Будь-яка реклама завжди має різницю з реальністю, однак реклами косметики – це окрема тема, адже на них, окрім макіяжу, моделей ще й редагують у фотошопі, виправляючи всі недоліки, які можливо помітити. І це цілком зрозуміло, адже фото має викликати бажання виглядати так само ідеально і купувати продукцію. Але як виглядають моделі у звичайному житті без фоторедакторів та тонни косметики – дивіться у цій підбірці:

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