Ангел Victoria's Secret зачарувала звабливою фігурою (фото)

Популярна модель Кендіс Свейнпол потішила фанатів гарячими фото у бікіні. Ця дівчина не просто готова до літа, а живе спекотною порою!

30-річна південноафриканська супермодель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол підкорює серця не лише з модних подіумів та реклам, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за розкішною білявкою стежать понад 13 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими фото. Також дівчина надає перевагу реальним знімкам без фотошопу.

І ще: Змарніла Брітні Спірс здивувала фанатів своїм виглядом: фотофакт

Нещодавно красуня показала сонячні знімки з відпочинку на пляжі, на яких демонструє струнку фігуру. А ви готові до літа?

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

Читайте також: Гра престолів 8: Мейсі Вільямс пояснила ту саму сцену Ар'ї із 2 серії