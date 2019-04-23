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Ангел Victoria's Secret зачарувала звабливою фігурою (фото)

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Кендіс Свейнпол у купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпол у купальнику / instagram.com/angelcandices

Популярна модель Кендіс Свейнпол потішила фанатів гарячими фото у бікіні. Ця дівчина не просто готова до літа, а живе спекотною порою!

30-річна південноафриканська супермодель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол підкорює серця не лише з модних подіумів та реклам, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за розкішною білявкою стежать понад 13 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими фото. Також дівчина надає перевагу реальним знімкам без фотошопу.

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Нещодавно красуня показала сонячні знімки з відпочинку на пляжі, на яких демонструє струнку фігуру. А ви готові до літа?

Ангел Victoria's Secret зачарувала звабливою фігурою (фото) - фото 323337

Ангел Victoria's Secret зачарувала звабливою фігурою (фото) - фото 323338

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Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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