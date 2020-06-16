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Як виглядає Земля і Венера в одному кадрі: нове фото марсохода NASA

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Земля і Венера - фото 1
Земля і Венера / mirkosmosa

Поки астрономи на Землі спостерігають за нічним небом, марсохід NASA Curiosity зробив з поверхні Марса фото Венери і нашої планети в одному кадрі.

На свіжому космічному знімку Земля і Венера виглядають як невеликі точки світла, розташовані у відносній близькості одна до одної. Приблизно так ми бачимо яскраві зірки вночі.

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У NASA кажуть, що через стовп марсіанського пилу сусідні планети досить тьмяні на цьому зображенні. Зазвичай вони світять яскравіше. А у лівому нижньому кутку знімка можна помітити частину скелі Tower Butte, яку марсохід досліджує вже понад рік.

Curiosity зробив фотографію на камеру Mastcam, приблизно через 75 хвилин після заходу сонця 5 червня 2020 року, або на 2784-й Марсіанський день своєї місії.

Як виглядає Земля і Венера в одному кадрі: нове фото марсохода NASA - фото 410339

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Джерело: nasa
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