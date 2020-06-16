Як виглядає Земля і Венера в одному кадрі: нове фото марсохода NASA

Поки астрономи на Землі спостерігають за нічним небом, марсохід NASA Curiosity зробив з поверхні Марса фото Венери і нашої планети в одному кадрі.

На свіжому космічному знімку Земля і Венера виглядають як невеликі точки світла, розташовані у відносній близькості одна до одної. Приблизно так ми бачимо яскраві зірки вночі.

І ще: Ентузіасти спробували запустити в космос піцу за допомогою динаміту: що з того вийшло?

У NASA кажуть, що через стовп марсіанського пилу сусідні планети досить тьмяні на цьому зображенні. Зазвичай вони світять яскравіше. А у лівому нижньому кутку знімка можна помітити частину скелі Tower Butte, яку марсохід досліджує вже понад рік.

Curiosity зробив фотографію на камеру Mastcam, приблизно через 75 хвилин після заходу сонця 5 червня 2020 року, або на 2784-й Марсіанський день своєї місії.

Читайте також: У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon в перший тиждень на МКС