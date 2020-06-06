У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon в перший тиждень на МКС

Екіпаж Експедиції 63 і два його нових членів екіпажу на борту Міжнародної космічної станції завершили робочий тиждень, вивчаючи широкий спектр космічних явищ.

Інженери Дуглас Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на космічному кораблі Crew Dragon в кінці травня, все ще в процесі ознайомлення, оскільки вони завершують свій перший робочий тиждень в космосі.

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Астронавти 5 червня ознайомилися з аптечками, коморами, системами зв'язку і процедурами безпеки. Тим часом командир МКС Кріс Кессіді почав налаштування оптичного устаткування зв'язку на борту японського лабораторного модуля Кібо. Нове широкосмугове обладнання продемонструє передачу великих обсягів даних від станції до Землі і назад.

Нагадаємо, 30 травня компанія Ілона Маска SpaceX вперше за майже 10 років запустила на МКС американський космічний корабель з двома космонавтами на борту, який називається Crew Dragon.

Фото з МКС

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