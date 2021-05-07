Як виглядає заміна седана Geely Emgrand 7: нові фото

Компанія Geely незабаром виведе на китайський ринок наступника седана Emgrand 7. Фотографії новинки вже просочилися у мережу.

Седан з'явиться на ринку під назвою Emgrand EC7, хоча поки він відомий під індексом SS11. Модель побудують на платформі BMA, відомій за кросовером Coolray, пише портал Autohome.com.cn.

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Дизайн новинки виконаний з оглядкою на флагманський кросовер KX11, він же Xingyue-l. При цьому Emgrand EC7 отримає оригінальну світлодіодну оптику з багатосекційними ходовими вогнями і задні ліхтарі, з'єднані смугою, що яскраво світиться. У салоні встановлять широкоформатний екран мультимедійної системи, а кількість фізичних кнопок буде зведена до мінімуму.

Emgrand 7, який вийшов на ринок у 2009 році, залишався найбільш доступною моделлю Geely. Ймовірно, що і новий EC7 виявиться дешевшим за нинішні автомобілі марки.

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