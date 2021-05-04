Горе-водій задивився на дівчат і влаштував епічне ДТП: відео аварії

Часто причиною аварій є не лише порушення ПДР, а й те, що водій відволікся на телефон чи задивився у вікно. Яскравим тому підтвердженням є інцидент, який стався у Філадельфії.

Як видно з кадрів відео, в очікуванні зеленого сигналу водій Hyundai Sonata задивився на сусідні автомобілі, з вікон яких виглянули дівчата і почали плавно рухатися в такт музиці. Коли світлофор перемкнувся, чоловік почав рух, але сфокусуватися на дорозі забув. У результаті налетів на припарковані машини.

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Від удару авто підлетіло у повітря, а потім зробило переворот на 360 градусів, приземлившись на колеса. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Горе-водій відбувся невеликими синцями. Проте ця подія є хорошим нагадуванням, що під час керування машиною не варто відволікатися від дороги.

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