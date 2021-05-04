Перше авто: яку машину обрати водію-початківцю

Вибір першого авто – подія справді грандіозного масштабу! Розповідаємо, яку першу машину краще купити початківцю водієві.

Є такі машини, які з роками не виходять з моди, пише fakty.com.ua. Проходять десятиліття, одне покоління змінює інше, але більшість розумних водіїв вибирають такі авто.

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Ford Fiesta. Ця модель славиться безпекою. Крім того, Ford Fiesta не складний в керуванні. Їздити на машині приємно і легко. Модель має потужний двигун і гнучке шасі. З цією машиною користувач не буде витрачати великі гроші на бензин.

Volkswagen Up. Ця модель залишається еталоном машини для міста. За останні роки автомобіль зазнав багато удосконалень. Volkswagen Up: простий в керуванні і надійний автомобіль, який дуже рідко ламається.

Chevrolet Aveo. Жінкам і чоловікам, які тільки-но отримали права, припаде до душі симпатичний Chevrolet Aveo першого покоління в рестайлінговій версії, що випускали з 2006 по до 2012 рік. Цей компактний автомобіль можна знайти в кузові хетчбек, седан, хетчбек.

Skoda Octavia 2 покоління. Приємний, особливо після рестайлінгу. Випускався з 2000 по 2011 рік. Відрізняється просторим салоном, містким багажником, хорошою керованістю. За відгуками власників, машина дуже стійка в поворотах і має зручне керування.

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