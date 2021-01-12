Як виглядає траса Формули-1 після снігопаду: відео

У мережі опублікували короткий відеоролик, на якому продемонстрували стан гоночної траси Circuit of the Americas після рясного снігопаду. Автодром, на якому проводять Гран-прі США Формули-1, виглядає приголомшливо та заворожує.

Траса Circuit of the Americas розташована поруч з містом Остін в американському штаті Техас. Автодром став першим у США, який побудували спеціально для змагань у класі Формули-1. Зазвичай у цьому регіоні за рік випадає близько двох сантиметрів снігу, але цього разу його виявилося значно більше.

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На кадрах видно, що траса покрита 10-сантиметровим шаром снігу, який все ще продовжує падати. Однак, за прогнозами синоптиків, температура у регіоні на момент виходу цієї новини підвищиться до 12 градусів за Цельсієм. Тож, на жаль, ми маємо можливість лише споглядати за засніженим треком на відео.

Alright, who has a snow plow? pic.twitter.com/eVjS55eyyF — Circuit of The Americas (@COTA) January 10, 2021

Зауважимо, що це не перші вибрики погоди у 2021 році. Так, у Грецію прийшло аномальне тепло. Повідомляється, що починаючи з п'ятниці, 8 січня, в Греції спостерігаються одні з найвищих січневих температур за останні 50 років, і люди поспішають на пляжі, щоб насолодитися сонячною погодою. Температура повітря піднялася до 21 градуса за Цельсієм в центральних частинах материкової Греції. На півночі Криту температура досягла 26 градусів. Люди у Нафпліоні, південна Греція, зібралися на пляжі Арголіди, щоб насолодитися теплою погодою. Також, в Афінах сотні людей прийшли на пляжі.

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