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Як виглядає траса Формули-1 після снігопаду: відео

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Трек Формули-1 присипало 10-сантиметровим шаром снігу - фото 1
Трек Формули-1 присипало 10-сантиметровим шаром снігу

У мережі опублікували короткий відеоролик, на якому продемонстрували стан гоночної траси Circuit of the Americas після рясного снігопаду. Автодром, на якому проводять Гран-прі США Формули-1, виглядає приголомшливо та заворожує.

Траса Circuit of the Americas розташована поруч з містом Остін в американському штаті Техас. Автодром став першим у США, який побудували спеціально для змагань у класі Формули-1. Зазвичай у цьому регіоні за рік випадає близько двох сантиметрів снігу, але цього разу його виявилося значно більше.

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На кадрах видно, що траса покрита 10-сантиметровим шаром снігу, який все ще продовжує падати. Однак, за прогнозами синоптиків, температура у регіоні на момент виходу цієї новини підвищиться до 12 градусів за Цельсієм. Тож, на жаль, ми маємо можливість лише споглядати за засніженим треком на відео.

Зауважимо, що це не перші вибрики погоди у 2021 році. Так, у Грецію прийшло аномальне тепло. Повідомляється, що починаючи з п'ятниці, 8 січня, в Греції спостерігаються одні з найвищих січневих температур за останні 50 років, і люди поспішають на пляжі, щоб насолодитися сонячною погодою. Температура повітря піднялася до 21 градуса за Цельсієм в центральних частинах материкової Греції. На півночі Криту температура досягла 26 градусів. Люди у Нафпліоні, південна Греція, зібралися на пляжі Арголіди, щоб насолодитися теплою погодою. Також, в Афінах сотні людей прийшли на пляжі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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