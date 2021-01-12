На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як виглядає траса Формули-1 після снігопаду: відео
-
- 1
У мережі опублікували короткий відеоролик, на якому продемонстрували стан гоночної траси Circuit of the Americas після рясного снігопаду. Автодром, на якому проводять Гран-прі США Формули-1, виглядає приголомшливо та заворожує.
Траса Circuit of the Americas розташована поруч з містом Остін в американському штаті Техас. Автодром став першим у США, який побудували спеціально для змагань у класі Формули-1. Зазвичай у цьому регіоні за рік випадає близько двох сантиметрів снігу, але цього разу його виявилося значно більше.
Це цікаво: Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
На кадрах видно, що траса покрита 10-сантиметровим шаром снігу, який все ще продовжує падати. Однак, за прогнозами синоптиків, температура у регіоні на момент виходу цієї новини підвищиться до 12 градусів за Цельсієм. Тож, на жаль, ми маємо можливість лише споглядати за засніженим треком на відео.
Зауважимо, що це не перші вибрики погоди у 2021 році. Так, у Грецію прийшло аномальне тепло. Повідомляється, що починаючи з п'ятниці, 8 січня, в Греції спостерігаються одні з найвищих січневих температур за останні 50 років, і люди поспішають на пляжі, щоб насолодитися сонячною погодою. Температура повітря піднялася до 21 градуса за Цельсієм в центральних частинах материкової Греції. На півночі Криту температура досягла 26 градусів. Люди у Нафпліоні, південна Греція, зібралися на пляжі Арголіди, щоб насолодитися теплою погодою. Також, в Афінах сотні людей прийшли на пляжі.
Читайте також: Мадрид раптово засипало снігом, а реакція людей безцінна: відео
-
15:11Як виглядає траса Формули-1 після снігопаду: відео
-
15:00Топ 5 найдорожчих комп'ютерних крісел
-
14:54Інсайдери розповіли, що буде в коробці з Samsung Galaxy S21
-
14:40Ектор Хіменес-Браво здивував фанатів голим фото в ліжку
-
14:25Ці небезпечні фрази блокують роботу мозку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
14:01Картинки зі Старим Новим роком 2021: гарні листівки і прикольні відкритки
-
13:50Дженніфер Лопес покрутилася на пілоні у власній вітальні: відео
-
13:37Samsung створює робота, який уміє наливати і підносити келих вина
-
13:20У Середземному морі виявили затонулий корабель зі "скарбами"
-
13:15Привітання з Старим Новим роком 2021 у віршах, смс і прозі українською
-
13:0936-річну Honda Accord розігнали до максимальної швидкості: шалене відео
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
12:32Гранатовий сік: названі цілющі властивості смачного напою
-
12:17Найпопулярніша станція київського метро: де найчастіше бували жителі столиці у 2020 році
-
11:49В Україні з'явилася в обігу нова пам'ятна монета лімітованої серії
-
11:31Щедрівки для дітей і дорослих на Старий Новий рік: тексти найкращих пісень
-
11:21Співробітник автомийки розбив розкішний суперкар італійського футболіста: фото
-
10:50В Африці помітили карликових жираф: фотофакт
-
10:19Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2
-
09:47Житель Британії зробив пропозицію своїй коханій за допомогою безпілотного робота
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля