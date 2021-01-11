Мадрид раптово засипало снігом, а реакція людей безцінна: відео

Іспанію вперше за кілька десятків років засипало серйозним снігом, який створив чимало проблем, але знайшлись люди, які насолоджуються приходом зими сповна. Зацініть!

Потужний шторм накрив Іспанію снігом, ускладнивши ситуацію у багатьох містах. Однак у Мадриді раптові снігопади нагадали людям про гру в сніжки.

До слова: Метеоролог пояснила, чому не варто їсти бурульки (відео)

На платформі Reddit користувач з ніком itsRichHill1 поділився епічним відео, на якому десятки містян влаштували справжню битву. Така картина точно приносила б більше радості, якби все це не відбувалось у період пандемії. Про коронавірус не могли не згадати і коментатори, адже ролик став дуже популярним у мережі.

Читайте також: Погода в Україні 11 січня: похолодання близько