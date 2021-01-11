Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Мадрид раптово засипало снігом, а реакція людей безцінна: відео

  • 61
Як у Мадриді відреагували на раптовий снігопад - фото 1
Як у Мадриді відреагували на раптовий снігопад / Getty

Іспанію вперше за кілька десятків років засипало серйозним снігом, який створив чимало проблем, але знайшлись люди, які насолоджуються приходом зими сповна. Зацініть!

Потужний шторм накрив Іспанію снігом, ускладнивши ситуацію у багатьох містах. Однак у Мадриді раптові снігопади нагадали людям про гру в сніжки.

До слова: Метеоролог пояснила, чому не варто їсти бурульки (відео)

На платформі Reddit користувач з ніком itsRichHill1 поділився епічним відео, на якому десятки містян влаштували справжню битву. Така картина точно приносила б більше радості, якби все це не відбувалось у період пандемії. Про коронавірус не могли не згадати і коментатори, адже ролик став дуже популярним у мережі.

For the first time in decades, Madrid is completely covered in snow. This is how people in the city responded. from r/nextfuckinglevel

Читайте також: Погода в Україні 11 січня: похолодання близько

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 60842
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 729
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1378
Загрузка...
Новини