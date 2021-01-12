У Грецію прийшло аномальне тепло: люди купаються у морі

У Греції на минулих вихідних панували аномально високі температури через теплі повітряні маси, які прийшли з Африки. Місцеві жителі масово відпочивають на пляжах.

Повідомляється, що починаючи з п'ятниці, 8 січня, в Греції спостерігаються одні з найвищих січневих температур за останні 50 років, і люди поспішають на пляжі, щоб насолодитися сонячною погодою.

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Температура повітря піднялася до 21 градуса за Цельсієм в центральних частинах материкової Греції. На півночі Криту температура досягла 26 градусів.

Люди у Нафпліоні, південна Греція, зібралися на пляжі Арголіди, щоб насолодитися теплою погодою. Також, в Афінах сотні людей прийшли на пляжі.

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