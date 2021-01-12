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Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021

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Якою буде погода на Старий Новий рік 2021 - фото 1
Якою буде погода на Старий Новий рік 2021

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на Старий Новий рік та на Василя в Україні очікується серйозне ускладнення погодних умов через снігопади та заморозки. Детальний прогноз на 13-14 січня 2021 читайте далі.

Метеоролог Наталка Діденко розповіла, що у ніч на Старий Новий рік, з 13 на 14 січня, по всій країні очікується посилення морозів та опади у вигляді дощів зі снігом.

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13 січня, у середу, складні погодні умови очікуються у східних та південно-східних областях на Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, а також у частині Черкаської та Кіровоградської областей. Тому варто готуватись до мокрого снігу з дощем, ожеледиці та штормового вітру. На Одещині вдень опади вщухнуть, а на заході країни прогнозується сніг, хоч температура й буде трохи перевищувати нуль градусів.

Погода на Старий Новий рік - фото 442726
Погода на Старий Новий рік

Середня температура вдень 13 січня втримається на позначках 0-4 морозу, а серйозне похолодання почнеться 14 січня з північних областей.

У Києві 13 січня суттєвих опадів не очікується, можливий незначний сніг, а вдень температура до -1. 14 січня у столиці також стане морозніше, а пік до -15-19 градусів припаде на нічні години 15-19 січня.

Прогноз на 13-14 січня 2021 - фото 442727
Прогноз на 13-14 січня 2021

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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