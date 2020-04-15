Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин

  • 15
Ідеальний заміський дім у Чилі - фото 1
Ідеальний заміський дім у Чилі / Andrés Goñi

Архітектори створили ідеальний будинок у Чилі, в якому спокійно можна проводити самоізоляцію та насолоджуватись природою. Зацініть!

Архітектурна студія Benjamín Goñi H + Claro + Westendarp Arquitectos звела сучасний заміський будиночок у містечку Вальпараїсо в Чилі. Родзинкою є не лише ефектний дизайн, а й те, що помешкання розміщується на пагорбі зі стрімким схилом.

І ще: Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)

Взагалі дім займає площу у 310 квадратних метрів та складається з трьох блоків. На одному є вітальня, столова та кухня. Другий блок з двома поверхами створено спеціально для 4 спалень та ванних кімнат. А третій блок – своєрідний павільйон із зоною для барбекю. Всі вони з'єднуються затишним внутрішнім двориком з терасами і навіть відкритим басейном.

Тож власники цього дому можуть повноцінно насолоджуватись сидінням вдома, адже мають, як відпочити та розважатись.

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398289

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398290

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398288

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398291

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398292

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398293

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398294

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398295

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398296

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398297

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398298

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398299

Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин - фото 398300

Джерело фото: Andrés Goñi

Читайте також: Незвичайні ванні кімнати, які викликають захоплення і шок (фото)

Джерело: coolhouses
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 3025
Як не з’їхати з глузду на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 73
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 736
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл