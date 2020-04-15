Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин

Архітектори створили ідеальний будинок у Чилі, в якому спокійно можна проводити самоізоляцію та насолоджуватись природою. Зацініть!

Архітектурна студія Benjamín Goñi H + Claro + Westendarp Arquitectos звела сучасний заміський будиночок у містечку Вальпараїсо в Чилі. Родзинкою є не лише ефектний дизайн, а й те, що помешкання розміщується на пагорбі зі стрімким схилом.

І ще: Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)

Взагалі дім займає площу у 310 квадратних метрів та складається з трьох блоків. На одному є вітальня, столова та кухня. Другий блок з двома поверхами створено спеціально для 4 спалень та ванних кімнат. А третій блок – своєрідний павільйон із зоною для барбекю. Всі вони з'єднуються затишним внутрішнім двориком з терасами і навіть відкритим басейном.

Тож власники цього дому можуть повноцінно насолоджуватись сидінням вдома, адже мають, як відпочити та розважатись.

Джерело фото: Andrés Goñi

Читайте також: Незвичайні ванні кімнати, які викликають захоплення і шок (фото)