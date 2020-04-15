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Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин
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Архітектори створили ідеальний будинок у Чилі, в якому спокійно можна проводити самоізоляцію та насолоджуватись природою. Зацініть!
Архітектурна студія Benjamín Goñi H + Claro + Westendarp Arquitectos звела сучасний заміський будиночок у містечку Вальпараїсо в Чилі. Родзинкою є не лише ефектний дизайн, а й те, що помешкання розміщується на пагорбі зі стрімким схилом.
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Взагалі дім займає площу у 310 квадратних метрів та складається з трьох блоків. На одному є вітальня, столова та кухня. Другий блок з двома поверхами створено спеціально для 4 спалень та ванних кімнат. А третій блок – своєрідний павільйон із зоною для барбекю. Всі вони з'єднуються затишним внутрішнім двориком з терасами і навіть відкритим басейном.
Тож власники цього дому можуть повноцінно насолоджуватись сидінням вдома, адже мають, як відпочити та розважатись.
Джерело фото: Andrés Goñi
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