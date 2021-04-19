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Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / the-sun

Американська модель, бізнес-вумен та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер є власницею розкішного літака. Лайнер зірка придбала за 72,8 мільйона доларів торік.

Так, на опублікованих кадрах можна побачити, що в інтер'єрі приватного авіалайнера переважають рожевий і білий кольори, пише The Sun.

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Шкіряні сидіння Дженнер прикрасила рожевими подушками з атласної тканини і підготувала стильні маски для сну для гостей. Крім того, в літаку є дві ванні кімнати, зона відпочинку для екіпажу та окрема велика кімната для зберігання багажу.

Порадувала красуня себе дорогою покупкою на свій день народження в серпні 2020 року, щоб мати можливість подорожувати зі своїми рідними та друзями у будь-яку точку світу.

Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото - фото 456277

Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото - фото 456278

Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото - фото 456279

Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото - фото 456280

Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото - фото 456281

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