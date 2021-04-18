Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Холлі-Дейзі Коффі – сексуальна красуня з Австралії – любителька серфінгу та розкута дівчина, яка не дає спокою своїми сміливими кадрами.

Знайомимо тебе з черговою красунею у традиційній спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM. Австралійська серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі стала популярною в Instagram завдяки своїй зовнішності та відвертому контенту. У соцмережі у неї уже мільйонна армія шанувальників, які з нетерпінням чекають чергове пікантне фото.

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Дівчина з дитинства розсікала хвилі, але у 2017 році їй довелося завершити професійну кар'єру через травму. Торік володарка розкішної фігури вирішила розширити сферу заробітку і створила сайт для дорослих, де публікує платні інтимні фото.

Розкішна Коффі не кинула серфінг і продовжує кататися на дошці для підтримки форми. А ще красуня регулярно радує підписників звабливими кадрами. Ось найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

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