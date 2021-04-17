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Розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса: відомі подробиці
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51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес оголосили про розставання – вони вирішили залишитися друзями після кількох спроб врятувати свої стосунки.
За словами інсайдерів, про своє майбутнє співачка і колишній бейсболіст говорили за тиждень до розриву і прийняли рішення піти різними шляхами. При цьому вони дійсно залишилися друзями, пише today.
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Друге джерело стверджує, що ініціатива про розставання виходила від Джей Ло. Інсайдер зазначив, що після численних чуток про зради Родрігеса довіра Лопес до нареченого помітно похитнулася, і вона перестала відчувати себе щасливою поряд з ним.
"Вона задоволена ухваленим рішенням, тому що знає, що Алекс залишиться в її житті, але буде присутній в ньому вже в іншій ролі", – сказав анонім. Родрігес же з повагою поставився до бажання Лопес, але надії на возз'єднання з нею не залишає. Він дуже сподівається, що вони знову будуть разом,
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес почали зустрічатися у 2017 році. Через два роки спортсмен зробив співачці пропозицію і подарував їй каблучку вартістю 1,8 мільйона доларів. Але весілля пара з різних причин відкладала кілька разів. У Родрігеса і Лопес є діти від попередніх шлюбів, які за час стосунків батьків встигли зблизитися і стали справжніми друзями.
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