Розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса: відомі подробиці

51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес оголосили про розставання – вони вирішили залишитися друзями після кількох спроб врятувати свої стосунки.

За словами інсайдерів, про своє майбутнє співачка і колишній бейсболіст говорили за тиждень до розриву і прийняли рішення піти різними шляхами. При цьому вони дійсно залишилися друзями, пише today.

І ще: А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман

Друге джерело стверджує, що ініціатива про розставання виходила від Джей Ло. Інсайдер зазначив, що після численних чуток про зради Родрігеса довіра Лопес до нареченого помітно похитнулася, і вона перестала відчувати себе щасливою поряд з ним.

"Вона задоволена ухваленим рішенням, тому що знає, що Алекс залишиться в її житті, але буде присутній в ньому вже в іншій ролі", – сказав анонім. Родрігес же з повагою поставився до бажання Лопес, але надії на возз'єднання з нею не залишає. Він дуже сподівається, що вони знову будуть разом,

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес почали зустрічатися у 2017 році. Через два роки спортсмен зробив співачці пропозицію і подарував їй каблучку вартістю 1,8 мільйона доларів. Але весілля пара з різних причин відкладала кілька разів. У Родрігеса і Лопес є діти від попередніх шлюбів, які за час стосунків батьків встигли зблизитися і стали справжніми друзями.

Це цікаво: Дженніфер Лопес позувала у розідраній весільній сукні (ФОТО)