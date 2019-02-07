Як виглядає принц Вільям з бородою: рідкісний кадр

У мережі відшукали рідкісне фото принца Вільяма. А ви впізнали цього бороданя?

Шанувальники королівської сім'ї не втрачають і дня, коли мова йде про їх любимчиків: днями вони знайшли архівні фото принца Вільяма з... бородою.

І ще: Мовний конфуз: підліток вилаявся під час спілкування з Меган Маркл та принцом Гаррі: відео

Виявилося, що герцог Кембриджський дійсно віддає перевагу більш брутальному стилю: вуса і борода, як зараз це робить його брат Гаррі. Вільям із бородою був ще до весілля з Кейт Міддлтон, 11 років тому. До речі, ще фанати знайшли фото, на якому і батько Вільяма, тоді ще молодий Чарльз, зображений з бородою. Знайдіть 10 відмінностей!

Принц Вільям з бородою

Вільям і молодий Чарльз

Тим часом Меган Маркл, незважаючи на цікаве положення, продовжує виконувати королівський протокол. Так, герцогиня Сассекська відвідала Асоціацію університетів Співдружності.

Читайте також: У мережі показали шкільне фото Меган Маркл