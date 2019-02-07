Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Як виглядає принц Вільям з бородою: рідкісний кадр

  • 64
Герцог Кембриджський віддає перевагу більш брутальному стилю - фото 1
Герцог Кембриджський віддає перевагу більш брутальному стилю / BBC.com

У мережі відшукали рідкісне фото принца Вільяма. А ви впізнали цього бороданя?

Шанувальники королівської сім'ї не втрачають і дня, коли мова йде про їх любимчиків: днями вони знайшли архівні фото принца Вільяма з... бородою.

І ще: Мовний конфуз: підліток вилаявся під час спілкування з Меган Маркл та принцом Гаррі: відео

Виявилося, що герцог Кембриджський дійсно віддає перевагу більш брутальному стилю: вуса і борода, як зараз це робить його брат Гаррі. Вільям із бородою був ще до весілля з Кейт Міддлтон, 11 років тому. До речі, ще фанати знайшли фото, на якому і батько Вільяма, тоді ще молодий Чарльз, зображений з бородою. Знайдіть 10 відмінностей!

Принц Вільям з бородою - фото 306206
Принц Вільям з бородою
Вільям і молодий Чарльз - фото 306207
Вільям і молодий Чарльз

Тим часом Меган Маркл, незважаючи на цікаве положення, продовжує виконувати королівський протокол. Так, герцогиня Сассекська відвідала Асоціацію університетів Співдружності.

Читайте також: У мережі показали шкільне фото Меган Маркл

Джерело: closerweekly
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2879
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31646
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193256
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Принц Вільям