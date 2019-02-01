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Вагітна Меган Маркл захопила публіку своїм виглядом

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Меган Маркл вийшла в світ у чорному пальто від Givenchy - фото 1
Меган Маркл вийшла в світ у чорному пальто від Givenchy / Clutch

Меган Маркл, незважаючи на цікаве положення, продовжує виконувати королівський протокол. Так, герцогиня Сассекська відвідала Асоціацію університетів Співдружності.

Патроном Асоціації на початку цього року Меган призначила сама Єлизавета II, зробивши, таким чином, своєю наступницею.

І ще: Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

Меган Маркл вийшла в світ у чорному пальто від Givenchy, яке, до речі, вона одягла вдруге: вперше в лаконічному верхньому одязі від відомого Будинку моди вона з'явилася восени минулого року на заходах з нагоди Дня пам'яті. Також на дружині принца Гаррі було чорне плаття і бежеві класичні туфлі на високих підборах, що в її положенні вкрай не бажано.

Під час візиту герцогиня Сассекська зустрілася з керівництвом і студентами, щоб обговорити роль вищої освіти у вирішенні глобальних і гострих проблем, таких як: торгівля людьми, гендерна рівність та зміна клімату.

Вагітна Меган Маркл захопила публіку своїм виглядом - фото 305117

Вагітна Меган Маркл захопила публіку своїм виглядом - фото 305118

Вагітна Меган Маркл захопила публіку своїм виглядом - фото 305119

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Джерело: westerntelegraph
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