У мережі показали шкільне фото Меган Маркл

На знімку герцогиня Сассекська відображена з нафарбованими яскраво-червоною помадою губами.

Співачка і модель Кетрін МакФі на своїй сторінці а Instagram опублікувала архівний знімок, на якому зображена з дружиною принца Гаррі Меган Маркл. Фотографія набрала десятки тисяч лайків за один день.

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Користувачів інтернету повеселив зовнішній вигляд Меган, яка нафарбувала губи яскраво-червоною губною помадою. Макіяж майбутньої герцогині був настільки вульгарний, що спровокував безліч жартів.

Однак не тільки колір помади, але і помітна повнота не пройшли повз увагу шанувальників.

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