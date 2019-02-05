Мовний конфуз: підліток вилаявся під час спілкування з Меган Маркл та принцом Гаррі: відео

Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі побували у Брістолі, де крім відвідування благодійної організації зустрілися з брістольськими підлітками. Саме під час спілкування з ними і стався конфуз.

Хлопчик під час спілкування з королівською парою так перехвилювався, що не зміг стримати свої емоції і виголосив нецензурну фразу – f*cking around the stagе.

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Всі навколишні, в тому числі Меган Маркл і принц Гаррі, ніяково розсміялися і спробували зробити вигляд, що все добре. Підлітка за лайку вирішили не карати.

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