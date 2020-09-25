Як виглядає порятунок Jeep Wrangler, якого покинули на велотрасі в горах: відео

Історія з кинутим на гірській велотрасі в Каліфорнії Jeep Wrangler закінчилася хеппі-ендом: машину вдалося евакуювати зусиллями місцевого offroad-спільноти Jalados 4x4. Дивіться, як це відбувалося.

Рятувальній групі, до якої увійшли десятки людей і позашляховиків, вистачило усього 20 хвилин на те, щоб прибрати Wrangler з небезпечної ділянки на вершині пагорба.

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Днем раніше Facebook облетіли фотографії Jeep Wrangler, який застряг на вузькій велотрасі неподалік від Лома-Лінда, штат Каліфорнія. Водієві вдалося загнати позашляховик на гребінь пагорба, по обидва боки від якого круті схили.

Особу власника позашляховика незабаром встановили – ним виявився чоловік, якого звати Рікі Барба. За інформацією The Drive, на нього вийшли представники Ford і запропонували евакуювати машину з пагорба на новому Bronco коштом компанії, що могло б стати непоганою рекламою для моделі.

Однак порятунок Wrangler організували оффроадери із товариства Jalados 4x4: вони дісталися до позашляховика першими та всього за 20 хвилин відбуксирували його з небезпечної ділянки, використовуючи троси.

Як і раніше залишається загадкою, яким чином Рікі Барбі вдалося загнати Jeep Wrangler на велотрасу і якою була мета цього небезпечного експерименту. Також незрозуміло, чому він втік, кинувши машину, і з'явився тільки після того, як ним зацікавилася поліція.

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