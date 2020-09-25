Водіям нагадали про увімкнення ближнього світла з 1 жовтня: яке покарання за порушення

В Україні з 1 жовтня почне діяти правило для водіїв про їзду з увімкненими фарами або запаленими ходовими вогнями за межами населених пунктів. Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання в будь-який час доби.

Так, протягом зазначеного періоду, а саме з 1 жовтня до 1 травня, на всіх механічних транспортних засобах за межами міст та сіл повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції – ближнє світло фар.

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Згідно з ПДР, під час недостатньої видимості вдень можна включити тільки протитуманні фари, але ввечері і вночі вони повинні бути обов'язково включені разом з фарами.

За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Такі норми в українському законодавстві пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

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