Абсолютний рекорд прискорення: нова Tesla Model S випередила спорткар McLaren P1 на треку

Професійний пілот опублікував відео, на якому нова тримоторна Tesla Model S Plaid ставить рекорд кола на треку Лагуна Сека в США. Електрокар виявився швидшим, ніж McLaren P1.

Днями компанія Tesla представила нову версію електрокара Model S Plaid, який зможе проїхати до 837 км на одному заряді. Але головною характеристикою цього авто стане не запас ходу, а його динаміка: Ілон Маск заявив, що розгін з 0 до 100 км/год у повнопривідної Model S Plaid займе 2 секунди, і це абсолютний рекорд прискорення для будь-якого серійного авто.

І ще: Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна

У Tesla розповіли, що тримоторна силова установка цього авто в цілому видає 1100 к. с. потужності, а максимальна його швидкість становить 321 км/год. Перевірити заявлені характеристики вже встиг професійний гонщик Себастьян Віттель, – пілот опублікував відео рекордного кола нової Model S на треку Мазда Рейсуей Лагуна Сека у Каліфорнії.

Найкращий результат склав 1:30.3 – це на 6,2 секунди швидше, ніж прототип Model S, протестований минулого року, і на 2,7 секунди швидше, ніж головний конкурент нової Tesla – електрокар Lucid Air. Крім цього, Model S Plaid виявилася на 0,4 секунди швидше, ніж спорткар McLaren P1, вартість якого становила понад мільйон доларів. До порівняння, за новий електрокар Tesla будуть просити 140 тисяч доларів.

Читайте також: Водій собі спав і їхав: Tesla на автопілоті розігнали до понад 140 км/год