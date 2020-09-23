Думав, що виїде: водій покинув свій Jeep Wrangler на велотрасі в горах (фото)

У Каліфорнії, неподалік містечка Лома-Лінда, виявили кинутий Jeep Wrangler. Водій якимось дивним чином загнав позашляховик високо на пагорб на вузьку велотрасу, не зміг або побоявся продовжити рух і втік, кинувши машину. Місцева поліція оголосила власника Wrangler у розшук, йому загрожує штраф.

На знімках, опублікованих у групі Hemet News на Facebook і зроблених, швидше за все, з квадрокоптера, видно, що Wrangler застряг у піску на гребені пагорба, а по обидва боки від позашляховика – круті схили.

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Автомобіль повністю перекрив велотрасу, так що тепер його доведеться евакуювати. У коментарях до публікації користувачі пропонують різні способи: від порятунку вертольотом до екстремального спуску машини вниз кручею. Залишається сподіватися, що позашляховик застрахований.

Видання The Drive своєю чергу з'ясувало, що ця місцевість закрита для автомобілів, так що водієві, якщо його знайдуть, загрожує штраф за порушення заборони.

Раніше у цьому місяці туристи в Норвегії потрапили у пастку, яку їм влаштував сервіс Google.Maps. Популярний навігатор направив автомобілі через непрохідну дорогу, звідки застряглих мандрівників довелося витягувати містянам за допомогою спецтехніки. Схожий випадок стався на Сардинії, де місцева влада навіть були змушені встановити попереджувальні таблички із закликом не довіряти навігаторам.

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