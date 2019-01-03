Як виглядає Nokia 9 з п'ятьма камерами

Сканер відбитків пальців на Nokia 9 вбудований в екран / twitter

Опубліковано зображення нової Nokia 9.

У мережі було опубліковано зображення майбутнього флагманського смартфона Nokia 9, головною особливістю якого стане основна камера, що включає п'ять об'єктивів.

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З'явився знімок на Twitter-сторінці авторитетного інсайдера Евана Бласса. Зображення підтверджує і більш ранні витоки про смартфон, які з'являлися в мережі. Сканер відбитків пальців вбудований в екран, при цьому рамки у смартфона досить великі. Представлений новий гаджет повинен бути наприкінці січня цього року.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 — Evan Blass (@evleaks) 31 грудня 2018 р.

Нещодавно бренд Nokia також оновив свої класичні моделі телефонів 106 і 230, випустивши їхні нові покоління. Головна якість гаджетів – тривалий час автономної роботи.

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