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Як виглядає Nokia 9 з п'ятьма камерами

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Сканер відбитків пальців на Nokia 9 вбудований в екран - фото 1
Сканер відбитків пальців на Nokia 9 вбудований в екран / twitter

Опубліковано зображення нової Nokia 9.

У мережі було опубліковано зображення майбутнього флагманського смартфона Nokia 9, головною особливістю якого стане основна камера, що включає п'ять об'єктивів.

І ще: Новий смартфон Nokia отримає незвичайний дизайн і потрійну камеру

З'явився знімок на Twitter-сторінці авторитетного інсайдера Евана Бласса. Зображення підтверджує і більш ранні витоки про смартфон, які з'являлися в мережі. Сканер відбитків пальців вбудований в екран, при цьому рамки у смартфона досить великі. Представлений новий гаджет повинен бути наприкінці січня цього року.

Нещодавно бренд Nokia також оновив свої класичні моделі телефонів 106 і 230, випустивши їхні нові покоління. Головна якість гаджетів – тривалий час автономної роботи.

Читайте також: Смартфони Nokia увійшли до п'ятірки найкращих у Європі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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