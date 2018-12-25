Новий смартфон Nokia отримає незвичайний дизайн і потрійну камеру

У китайській соціальній мережі Weibo з'явилося фото невідомого смартфона Nokia. Апарат кардинально відрізняється від усіх випущених моделей виробника.

Зазначимо, що за деякими даними, це може бути новий флагманський смартфон фінського бренду.

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Більшість випущених у 2018 році смартфонів Nokia мали виріз в екрані та подвійну камеру. У показаного на фотографіях апарата однаково тонкі рамки зверху і з боків, а нижня помітно товстіша. Спереду не видно фронтальної камери, а це означає, що її або немає зовсім, або вона буде виїжджати з корпусу.

Так може виглядати новий смартфон Nokia

На зворотному боці, виконаному, ймовірно, зі скла, розташована потрійна камера, чого не було ні в одному зі смартфонів Nokia. Цікаво, що ніде немає згадки використання оптики Zeiss. Це може бути обумовлено тим, що на фото передпродажний зразок або зовсім прототип.

Про технічні характеристики смартфона нічого не відомо. На думку деяких джерел, він отримає процесор Snapdragon 845. Ймовірно, що презентацію варто чекати вже у 2019 році разом з п'ятикамерним флагманом Nokia 9 PureView.

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