Смартфони Nokia увійшли до п'ятірки найкращих у Європі

8 січня 2017 року HMD Global, яка взяла на себе сміливе завдання відродити бренд Nokia на ринку мобільних пристроїв, випустила свій перший смартфон під цим брендом – Nokia 6.

Чи вдасться бренду Nokia досягти поставленої на початку року мети й опинитися у ТОП-5 найбільших постачальників смартфонів через 3-5 років, як то кажуть, час покаже (до речі, в Європі Nokia вже входить у першу п'ятірку виробників). Але за ці два роки компанія домоглася нечуваних успіхів, так що можна сказати, що поки HMD Global йде правильним курсом.

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За ці два роки HMD Global зуміла відвантажити на ринок 70 млн смартфонів Nokia. Додатково зазначається, що 56 млн з них були куплені чоловіками старшими за 35 років, які раніше вже купували продукцію бренду Nokia. Не зовсім зрозуміло, яким чином HMD Global вдалося отримати цю статистику, та ще з урахуванням безлічі ринків, на яких продаються пристрої компанії.

Наразі в компанії не готові до випуску флагманського рішення

Розповідаючи про свої успіхи, HMD Global підтвердила, що більшу частину прибутків їй приносять більш доступні моделі смартфонів, а продажі моделей вищого цінового сегмента поки залишають бажати кращого. Це добре пояснює, чому HMD Global не поспішає випускати справжній флагманський смартфон. Зараз вважається, що першою моделлю, гідною звання флагмана, стане Nokia 9 з п'ятьма основними камерами, який очікується у кінці цього або початку наступного року.

За словами HMD Global, найбільш продаваною моделлю з актуальних є Nokia 6.1. Моделі Nokia 7 Plus та Nokia 3.1 теж користуються "неймовірно" високим попитом. На жаль, точних цифр виробник не наводить.

Надалі пріоритетним для HMD Global залишиться ціновий сегмент € 300 - € 400. Тобто, HMD Global продовжить робити основний акцент на середнячках типу Nokia 7.1 і Nokia 8.1. Також компанія планує кілька маркетингових кампаній у різних сегментах, включаючи кіберспорт, які, як вона розраховує, допоможуть їй залучити молодшу аудиторію до продукції бренду Nokia.

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