Nokia випустила нові кнопкові телефони

Гаджети є новими поколіннями класичних моделей. Вони отримали низку поліпшень, а також нові кольори.

Бренд Nokia оновив свої класичні моделі телефонів 106 і 230, випустивши їхні нові покоління. Головна якість гаджетів – тривалий час автономної роботи.

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Nokia 106

Нове покоління Nokia 106 отримало слот для SIM-карти, а також розширену внутрішню пам'ять. Це дозволить користувачеві зберігати в ньому до 2000 контактів і 500 текстових повідомлень. Камери в смартфоні немає, проте творці зберегли популярну гру-змійку.

Телефон Nokia 106 отримав корпус з полікарбонату, який менше схильний до пошкоджень. Виробник обіцяє 15 годин роботи телефону в режимі розмови і до трьох тижнів в режимі очікування.

Nokia 230

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