Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Як виглядає незвичайний салон нового електромобіля Hyundai

  • 1
Hyundai Ioniq 5 - фото 1
Hyundai Ioniq 5

Компанія Hyundai вперше показала салон електричного кросовера Ioniq 5 і розповіла про особливості нової архітектури.

Центральним місцем електромобіля стала консоль Universal Island, яку можна зрушувати у поздовжньому напрямку для зручності висадки і посадки.

І ще: Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів

Середньорозмірний кросовер Hyundai Ioniq 5 перша модель компанії, яка використовує "візок" Electric-Global Modular Platform (E-GMP), розроблений спеціально для електромобілів. Його характерні атрибути на кшталт рознесених по кутах коліс і дозволили інакше підійти до дизайну внутрішнього простору і створити свого роду "житловий простір" на колесах.

Він переміщається в подовжньому напрямі, полегшуючи висадку і посадку в автомобіль, скажімо, на стоянках. Передні крісла кросовера забезпечені підпорами для ніг. Задні можна регулювати і переставляти на свій розсуд, і така функціональність, на думку Hyundai, стане в пригоді тим, хто часто возить в машині дітей або домашніх тварин.

Це цікаво: Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron

Джерело: zr
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1472
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3894
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2816446
Загрузка...
Новини