Як виглядає незвичайний салон нового електромобіля Hyundai

Компанія Hyundai вперше показала салон електричного кросовера Ioniq 5 і розповіла про особливості нової архітектури.

Центральним місцем електромобіля стала консоль Universal Island, яку можна зрушувати у поздовжньому напрямку для зручності висадки і посадки.

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Середньорозмірний кросовер Hyundai Ioniq 5 перша модель компанії, яка використовує "візок" Electric-Global Modular Platform (E-GMP), розроблений спеціально для електромобілів. Його характерні атрибути на кшталт рознесених по кутах коліс і дозволили інакше підійти до дизайну внутрішнього простору і створити свого роду "житловий простір" на колесах.

Він переміщається в подовжньому напрямі, полегшуючи висадку і посадку в автомобіль, скажімо, на стоянках. Передні крісла кросовера забезпечені підпорами для ніг. Задні можна регулювати і переставляти на свій розсуд, і така функціональність, на думку Hyundai, стане в пригоді тим, хто часто возить в машині дітей або домашніх тварин.

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