Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів

Розробники автомобілів прагнуть підвищити безпеку своїх виробів, модернізуючи їх і оснащуючи новими функціями. Однак краш-тести виявили серйозні проблеми у деяких з них.

Майже кожен новий автомобіль, який отримав оцінку Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) і Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS), отримує високі оцінки в лобових і бічних краш-тестах.

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Однак випробування IIHS, особливо лобові краш-тести з малим перекриттям, виявляють більше недоліків авто, ніж тести NHTSA. Випробування на мале перекриття, проведене з боку водія і пасажира транспортного засобу, показує, що відбувається, коли передній кут транспортного засобу (25% його ширини) стикається зі стовпом або іншим транспортним засобом.

У моделей, що не модернізували протягом десяти або більше років, недостатньо жорсткості або високоміцної сталі, щоб витримати цей конкретний тест. Погані оцінки за захист ніг пасажирів від травм отримали:

Toyota Tundra Nissan Frontier Dodge Challenger Jeep Grand Cherokee Mitsubishi Mirage G4

Toyota Tundra

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