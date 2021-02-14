Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron

Bugatti повідомила про розкішний подарунок на 14 лютого. Один з клієнтів презентував коханій на День святого Валентина іменний гіперкар Chiron Sport. Спецверсія Alice – результат персоналізації HR Owen. Купе відрізняється біло-рожевими лівреями й обробкою салону в пастельних тонах.

Генеральний директор британського дилера Bugatti, салону HR Owen не розкрив таємницю "хто така Alice", але підтвердив, що гіперкар створений в єдиному екземплярі за спецзамовленням. Пресслужба автовиробника заявила, що "для Bugatti велика честь відіграти важливу роль у возз'єднанні наших клієнтів з цим неймовірним Chiron Sport".

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Крім унікального біло-рожевого кольору кузова та колісних дисків, гіперкар виділяється обробкою салону шкірою Gris Rafale. На підголівниках вишивка Alice; аналогічні написи продубльовані на порогах.

Технічну начинку доопрацювання не торкнулися: під капотом стандартний 1500-сильний (1600 Нм) W16 з чотирма турбонагнітачами. Оскільки основа проєкту Alice – версія Sport, у купе полегшений корпус і інші налаштування шасі.

За традицією, Bugatti не називає ціну унікальних проєктів. Але нам відомо, що Chiron Sport Alice обійшовся замовнику щонайменше у 3 мільйони євро. За цю суму можна купити, наприклад, 2500 топових iPhone 12 Pro Max на 256 ГБ.

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