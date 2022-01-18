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Як виглядає наймодніша сумка сезону

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Сумка Balenciaga - фото 1
Сумка Balenciaga / vogue

На модному небосхилі з'явився несподіваний об'єкт бажання – культова сумочка Пісочний годинник від Balenciaga. І після її появи в руках Сари Джессіки Паркер та Кім Кардашян її популярність злетіла до небес!

Джерела створення сумочки лежать в історії модного будинку Balenciaga, а саме в лініях жилетів самого Крістобаля Баленсіаги, пише vogue.

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Неонова S, крихітка XS у розкішному сріблі, з тисненням під крокодила та з суперстильним стебнуванням. Жодна сумка не демонструє таку вражаючу різноманітність варіантів, як Hourglass від Balenciaga.

Додав сумці популярності й серіал-сіквел Секс і місто. Головна героїня Сара Джессіка Паркер саме з цією сумкою гуляла Нью-Йорком, намагаючись відволіктися від смерті свого чоловіка.

Як виглядає наймодніша сумка сезону - фото 492694

Як виглядає наймодніша сумка сезону - фото 492695

Як виглядає наймодніша сумка сезону - фото 492696

Як виглядає наймодніша сумка сезону - фото 492697

Фото з соцмереж

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