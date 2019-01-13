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Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі

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Такий макіяж губ коштує 550 тисяч доларів - фото 1
Такий макіяж губ коштує 550 тисяч доларів / thevirallines

Цей макіяж губ прикрасили справжніми діамантами.

У Книгу рекордів Гіннесса занесено нове досягнення – найдорожчий в світі макіяж губ.

І ще: Експерти розповіли, які кросівки будуть в тренді у 2019 році

На честь 50-річчя ювелірної компанії Rosendorff в Австралії візажист Клер Мак прикрасила губи моделі 126 діамантами загальною вагою майже в 23 карата. На це знадобилося більше двох з половиною годин. Незвичайний макіяж для губ обійшовся майже в 550 тисяч доларів!

Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі - фото 300858
Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі
Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі - фото 300857
Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі

Тим часом щомісячний жіночий журнал Vogue провів аналіз сторінок зірок у соцмережі Instgram і виявив перший тренд 2019 року, який поступово захоплює все більше модників. За останні кілька тижнів в улюбленців хіпстерів побільшало кислотних кольорів у стилі 1990-х.

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Джерело: thevirallines
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