Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі

Цей макіяж губ прикрасили справжніми діамантами.

У Книгу рекордів Гіннесса занесено нове досягнення – найдорожчий в світі макіяж губ.

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На честь 50-річчя ювелірної компанії Rosendorff в Австралії візажист Клер Мак прикрасила губи моделі 126 діамантами загальною вагою майже в 23 карата. На це знадобилося більше двох з половиною годин. Незвичайний макіяж для губ обійшовся майже в 550 тисяч доларів!

Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі

Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі

Тим часом щомісячний жіночий журнал Vogue провів аналіз сторінок зірок у соцмережі Instgram і виявив перший тренд 2019 року, який поступово захоплює все більше модників. За останні кілька тижнів в улюбленців хіпстерів побільшало кислотних кольорів у стилі 1990-х.

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