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У Vogue визначили перший модний тренд 2019
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Модне видання Vogue назвало перший тренд 2019 року, який поступово підкорює мережу.
Щомісячний жіночий журнал Vogue провів аналіз сторінок зірок у соцмережі Instgram і виявив перший тренд 2019 року, який поступово захоплює все більше модників. За останні кілька тижнів в улюбленців хіпстерів побільшало кислотних кольорів у стилі 1990-х. До того ж, це стосується не лише макіяжу та манікюрю, а й волосся та вбрання. Кайлі Дженнер з зеленими тінями, Міллі Боббі Браун – з синіми, Cardi B – з рожевим волоссям, Кайлі Дженнер – з блакитним, і це тільки початок. А вам подобається такий тренд?
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