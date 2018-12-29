Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року

Експерти назвали найбільш дикі модні тренди, які люди у всьому світі підхопили в 2018 році.

Автори видання The Mashable назвали ТОП-7 жахливих модних трендів року, що минає, до переліку яких увійшли джинси з низькою посадкою, високі угги до стегна, і резонансні кросівки-шкарпетки.

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Також вони внесли до списку джинси bootcut (розкльошені), кобуру на поясі для смартфона, крихітні сонцезахисні окуляри і чоботи з пластика.

1. Джинси boot cut



2. Високі угги до бедра



3. Кобура для мобільного телефону



4. Кросівки-шкарпетки



5. Крихітні сонцезахисні окуляри



6. Джинси з низькою посадкою



7. Пластикові чоботи або черевики

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