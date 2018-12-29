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Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року

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ТОП-7 жахливих модних трендів року - фото 1
ТОП-7 жахливих модних трендів року / Lady For Lady

Експерти назвали найбільш дикі модні тренди, які люди у всьому світі підхопили в 2018 році.

Автори видання The Mashable назвали ТОП-7 жахливих модних трендів року, що минає, до переліку яких увійшли джинси з низькою посадкою, високі угги до стегна, і резонансні кросівки-шкарпетки.

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Також вони внесли до списку джинси bootcut (розкльошені), кобуру на поясі для смартфона, крихітні сонцезахисні окуляри і чоботи з пластика.

1. Джинси boot cut

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298311
2. Високі угги до бедра

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298312
3. Кобура для мобільного телефону

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298313
4. Кросівки-шкарпетки

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298314
5. Крихітні сонцезахисні окуляри

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298315
6. Джинси з низькою посадкою

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298316
7. Пластикові чоботи або черевики

Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року - фото 298317

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Джерело: mashable
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