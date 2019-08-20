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Як виглядає найбільший у світі велопаркінг: відео
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У Нідерландах відкрився найбільший велопаркінг не лише в країні, а й у світі. Приємно дивують не лише розміри приміщення, а й його оснащення. Зацініть!
У голландському місті Утрехт на центральному вокзалі з'явилась гігантська територія для паркування велосипедів, які є шалено популярними у місцевих мешканців. Паркінг працює цілодобово, а перший день перебування на ньому є безкоштовним, а далі за добу ціна становить 1,25 євро. Відзначається, що взагалі паркінг розрахований на 12,5 тисяч місць, тому він побив рекорд місця для паркування у Японії, де могли залишити 10 тисяч велосипедів. Тому зараз голландці впевнено встановили ще одну планку.
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Додамо, що загалом велопаркінг має 3 поверхи та довжину у 350 метрів, що дозволяє спокійно знайти місце для свого транспорту. Допомагають у цьому екрани над кожним сектором, на яких можна побачити кількість вільних місць. До слова, велосипедисти повинні запам'ятати номер, де припаркувались, тому більшість просто фотографує свій транспорт на місці.
Якщо вам видається дивним такий гігантський простір для велосипедів, то варто нагадати, що за минулий рік у Нідерландах придбали понад мільйон велосипедів, з яких більшість – електричні.
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