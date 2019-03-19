Як виглядає Моніка Белуччі з білявим волоссям

Белуччі позує з яскравим макіяжем і в пальто з лакованої шкіри / What's Up Life

54-річна популярна актриса Моніка Белуччі згадала, як виглядала під час зйомок французького фільму Друге дихання, що вийшов на телеекрани в 2007 році.

У французькій кримінальній драмі італійка постала в незвичному для неї образі. Архівне фото Моніка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії

У французькій кримінальній драмі італійка постала в незвичному для неї образі блондинки для того, щоб краще відповідати образу "подруги гангстера".

На фото Белуччі позує з яскравим макіяжем і в пальто з лакованої шкіри. Актриса підкреслила свій пишний бюст відвертим декольте. Під знімком Моніка позначила перукаря і автора її зачіски Джона Нолле і фотографа Жерара Ранцінана. "Колись, блондинка для французького фільму Друге дихання", – підписала фото італійка.

Читайте також: Моніка Белуччі кардинально змінила імідж у новій фотосесії