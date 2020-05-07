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Як виглядає меню для вегетаріанців на барбекю: епічне фото

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Вегетаріанське меню здивувало мережу - фото 1
Вегетаріанське меню здивувало мережу

Життя вегетаріанців не таке легке, як можна уявити, адже далеко не всюди їм вдається роздобути для себе їжу. І роботодавці не завжди сприяють тому, щоб створити "вегетаріанське" меню, але в цій школі знайшли свій варіант трапези.

На платформі Reddit користувач з ніком Dmed24 поділився епічним фото барбекю для вегетаріанців, яке стрімко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 93 тисячі переглядів та більше як 3 тисячі коментарів.

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"Коли в школі моєї дружини сказали, що буде барбекю під час Тижня оцінювання вчителів, то вона була рада почути про існування вегетаріанського варіанту. Це була картопля з соусом барбекю", – відзначив автор і прикріпив фотодоказ. Коментатори ж зійшлись на висновку, що таке "широке" меню для людей, які не вживають продуктів тваринного походження, доволі популярне. Комусь на пікніках пропонують лише кілька морквин або ж пропонують приносити смаколики з собою.

When my wife's school said they had BBQ for Teacher Appreciation week, she was excited to hear to there was a vegetarian option! It was a potato with BBQ sauce from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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