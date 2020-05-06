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Нічого зайвого: крихітна кухня у квартирі здивувала Reddit (фото)

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Коли забув про кухню - фото 1
Коли забув про кухню

Часто архітектори і дизайнери вдаються до цікавих ідей, як правильно розподілити вільний простір. Однак творці цієї кухні, здається, просто забули про неї.

На платформі Reddit користувач з ніком Shocktartfarts поділився епічним фото однією із орендованих квартир, яке стрімко піднялось у топи.

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Всього за 7 годин допис зібрав понад 27 тисяч переглядів та більше тисячі коментарів. А все тому, що на кадрі можна побачити невеликий коридор перед ванної кімнатою, який насправді є кухнею.

Принаймні, такий висновок можна зробити через наявність мініхолодильника, на якому стоїть мікрохвильовка, а поряд мийка. Доповнює це ідеальне місце для приготування їжі дві підвісні шафки.

Apartment#: 2020 from r/mildlyinfuriating

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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