Як виглядає і смакує найдивовижніше морозиво у світі

Ви вже знайшли свій улюблений смак морозива? Або віддаєте перевагу постійно пробувати щось новеньке? Якщо другий варіант, то це морозиво точно для вас!

Морозиво відомо людству 4000 років – тому в цій області зроблено безліч смачних відкриттів, з якими кожному буде цікаво познайомитися ближче.

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Пропонуємо вам найбільш незвичайний рецепт морозива з Гонконгу. Саме Гонконзі роблять морозиво зі смаком лобстера. Як ви думаєте, де можна скуштувати морозиво зі смаком фуа-гра і лобстера? Звичайно ж тут! Асортимент Ice Cream Gallery, одного з місцевих кафе, включає понад 600 видів морозива, і власник явно не має наміру відмовлятися від подальших експериментів.

До речі, в меню вже входить морозиво зі смаком яєць і імбирного оцту, а також морозиво зі смаком яєчні з беконом – і все це виключно з натуральних продуктів, без барвників і консервантів. Коштує задоволення "всього" 100 доларів.

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