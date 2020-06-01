Дієтолог розповіла про 7 поширених помилок під час схуднення

Ці помилки можуть завадити вам схуднути

Усі ми завжди хочемо всього швидко і щоб все було готове на вчора. Але іноді потрібно трішки терпіння та послідовності, особливо коли мовиться про схуднення. Дієтолог Ольга Усенко перелічила поширені помилки тих, хто взявся за схуднення.

Розповідаємо, що може заважати вам схуднути. Не допускайте цих помилок.⠀

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1. Не потрібно відразу виключати зі свого раціону все, що здається вам якимось неправильним. Зазвичай ми виключаємо багато і хороших продуктів, на емоціях, так би мовити.

2. Не потрібно урізати калорійність до 1200 ккал, тому що хтось сказав, що тільки на такій калорійності худнеш. Калорійність раціону залежить від багатьох індивідуальних параметрів.

3. Не потрібно їсти тільки одну білкову їжу. Білкові дієти призводять до зриву, поганого самопочуття і до поганого настрою.

4. Раціональний правильний раціон – це не тільки варена курка з огірками і гречкою. Різноманітний раціон – це запорука успіху. Під час правильного харчування можна все.

5. Не потрібно прибирати каші з раціону. Раціон повинен бути без перекосів і без рамок, які впливають на здоров'я.

6. Не потрібно прибирати фрукти з раціону.

7. Не потрібно їсти постійно правильні солодощі та десерти. Помилка багатьох полягає в тому, щоб замінити всі "неправильні" продукти, нібито більш здоровими. Але калорійність у цьому випадку не змінюється, тому намагаємося цього не робити і не пробуємо всі десерти у всіх "правильних" місцях.

Пам'ятайте про те, що раціон має бути різноманітним, а фанатизм ще нікому не приносив користі!

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