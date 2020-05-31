Учені назвали продукти, які допоможуть кинути курити

Учені рекомендують їсти ці продукти тим, хто кидає курити

Науковці розповіли, що вживання деяких продуктів може полегшити процес відмови від нікотинової залежності. Вони стверджують, що цитрусові можуть допомогти відбити бажання закурити. Але на цьому перелік корисних продуктів не закінчується.

Кислинка, що міститься в грейпфрутах, апельсинах і лимонах допомагає відновити дефіцит вітаміну С, який руйнується надходженням в організм нікотину. Дослідники радять заїдати бажання закурити долькою мандарина.

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Відзначається, що під час відмови від сигарет часто з'являється посилений апетит і погіршується настрій. Допомогти з цим почуттям може гіркий шоколад. Фенілетиламіни у цьому продукті сприяють виробленню гормону щастя – серотоніну.

Крім того, курці, які відчувають дискомфорт через брак нікотину, можуть компенсувати це почуття за допомогою баклажанів. У цих овочах міститься нікотинова кислота.

Баклажани містять нікотинову кислоту

Також специфічний пекучий смак імбиру може допомогти впоратися з бажанням закурити сигарету. Щоб компенсувати особливий смак цього продукту, вчені рекомендують приготувати корисну для здоров'я суміш з медом і лимоном.

Броколі, цвітна капуста і кольрабі теж допоможуть при відвиканні від нікотину, тому що містять речовину сульфорафан, яка має антибактеріальний ефект.

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