Як виглядає електричний супербайк, виготовлений з дерева

Автомобілі на чистій енергії стають популярнішими з кожним роком. Не відстають від них виробники фешенебельних яхт. Голосно заявити про себе вирішила французька компанія Newron Motors, яка запустила збір попередніх замовлень на незвичайний дерев'яний мотоцикл EV-1.

Перший прототип супербайка EV-1 був представлений у 2019 році, проте було не вельми зрозуміло, чи зможе він вийти за межі виставок і онлайн-репортажів. Після невеликої перерви Newron Motors повідомила про початок прийому попередніх замовлень на готову до продажу версію мотоцикла.

І ще: Броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не піддається утилізації: епічне відео

EV-1 отримав такі характеристики:

Розгін до 100 км/год за 3 секунди

Максимальна швидкість 220 кілометрів на годину

Дальність пробігу без додаткової дозарядки від 220 до 300 кілометрів на гоночному і міському режимах відповідно

Швидка зарядка за 40 хвилин

Стійкі колеса і литі карбонові диски для додаткової маневреності

Значна частина корпусу з натурального дерева (ебенове дерево, дуб, червоний кедр або білий ясен)

Однією їх особливостей нового мотоцикла вважається його незвичайний зовнішній вигляд. Завдяки продуманій конструкції батарея стала невід'ємною частиною байка. При цьому інженери залишили її відкритою, що не тільки збільшує візуальну незвичайність EV-1, але і дозволяє акумуляторам не перегріватися під час роботи. Всім власникам супербайка буде доступний фірмовий мобільний додаток Newron, який дозволить вести повний контроль за технічним станом транспортного засобу, а також вивчати інформацію про попередні поїздках.

Наразі вироблено всього 12 байків, доступних для попереднього замовлення. Охочим стати власником мотоцикла необхідно внести передоплату у розмірі 2250 доларів, а після цього оплатити його повну вартість, що становить чималі 67 тисяч доларів.

Початок продажів запланований на 2021 рік. У наявності три кольори: дуб, червоний кедр і білий ясен. Заявлена ​​додаткова можливість кастомізації EV-1 за бажанням клієнта.

Читайте також: "Демонічний" кросовер ABT RSQ8-R показали на відео