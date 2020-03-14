Броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не піддається утилізації: епічне відео

У мережі часто публікують ролики з утилізацією того чи іншого автомобіля, а ось побачити момент, коли під прес відправляють броньоване авто – велика рідкість. Тим більше, якщо автомобіль не піддається.

Так, як виявилося, "розібратися" з захищеним авто – не така вже й проста справа. Це наочно демонструє відео спроби утилізації Toyota Land Cruiser 200. Машину списало посольство США в Казахстані, але продавати його не можна, тому позашляховик відправили в "обійми" до гідравлічного ковша.

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Однак не так сталося як гадалося: автомобіль вперто не хотів здаватися. Клешні ковша ніяк не могли пробити броньований кузов і вікна LC200 – відразу вийшло тільки дзеркало відірвати. Більш-менш позашляховик почав піддаватися тільки після масивних ударів, хоча все одно бажаний результат не був досягнутий.

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